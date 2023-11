Come usare FaceTime su Apple TV? Non è troppo complicato

L’interoperabilità tra i vari dispositivi di Apple è uno dei punti forte dei dispositivi della Mela Morsicata. Oggi ci soffermiamo sulla possibilità di utilizzare FaceTime su Apple TV, per fare videochiamate direttamente dal televisore.

La prima cosa da fare è attivare impostare una fotocamera Continuity direttamente su Apple TV: tale procedura è molto semplice e basta solo aprire l’app FaceTime e quindi dalla schermata Continuity selezionare il proprio nome. A questo punto basta posizionare l’iPhone o iPad in orizzontale accanto al televisore e quindi seguire la procedura mostrata sullo schermo.

Per effettuare una chiamata FaceTime su Apple TV 4K basta aprire l’applicazione FaceTime e selezionare il contatto. Vedrete apparire i contatti e le chiamate recenti: basterà selezionarne uno di questi per avviare una chiamata. Durante la chiamata saranno visualizzati controlli di vario tipo come la possibilità di aggiungere altre persone, avviare SharePlay per guardare i contenuti direttamente su Apple TV, disattivare o attivare l’audio ed attivare o disattivare la fotocamera.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di Apple TV 4K 2022.