Come usare Google Bard per generare immagini IA? La questione Italia

Mentre si continua a discutere in merito a un possibile rebrand di Google Bard in Gemini, che per ora però non è avvenuto, in quanto è stato annunciato l'arrivo di Gemini Pro in Bard, BigG ha integrato nel suo chatbot una funzionalità per generare immagini IA, che fa uso del modello text-to-image Imagen 2.

A tal proposito, come riportato anche da fonti come PhoneArena e MSPowerUser, nonché come illustrato direttamente sul blog ufficiale di Google a inizio febbraio 2024, adesso gli utenti esteri possono chiedere a Bard di realizzare immagini mediante input testuali in inglese. Quest'ultima è infatti, per il momento, l'unica lingua supportata, ma l'azienda di Mountain View ci tiene a precisare che la funzione è già attiva "nella maggior parte dei Paesi del mondo".

Tuttavia, come qualcuno tra di voi potrebbe avere già notato, non basta collegarsi al portale ufficiale di Google Bard ed eseguire il login al proprio account per poter fare uso della novità. Infatti, nel nostro Paese nemmeno le modifiche relative alla lingua dell'account Google sembrano attivare la funzione. In parole povere, per ora l'Italia è stata esclusa (a questo punto, tutto sembra basarsi sulla geolocalizzazione).

In ogni caso, all'estero per procedere basta iniziare la conversazione con Bard mediante un "create an image", seguito ovviamente dalla descrizione di ciò che si vuole ottenere (ad esempio, "create an image of a futuristic robot in Italy"). Le immagini vengono generate senza che risulti necessario spendere alcunché. Adesso, però, sapete che bisognerà attendere per vedere eventualmente questa possibilità arrivare in Italia.