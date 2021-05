Come usare Google Traduttore? Ecco come tradurre gratis e in pochi istanti

Accessibile tramite browser oppure mediante l'applicazione dedicata per dispositivi mobili basati su Android e iOS, Google Traduttore è un'eccellente strumento gratuito per la traduzione istantanea di un testo da una lingua a un'altra, particolarmente ricco di lingue, modalità e funzioni aggiuntive.

Come avrete già potuto sperimentare in tanti ambiti però, l'aumento delle possibilità spesso si traduce in una mancanza di intuitività. Questo però non è il caso di Google Traduttore. Lo strumento confezionato dal colosso di Mountain View riesce a primeggiare fra i migliori traduttori online anche e soprattutto per la sua immediatezza.

Ma veniamo al dunque. Se siete qui per imparare come utilizzare Google Traduttore, possiamo decisamente aprire le danze!

Armi e bagagli



Per prima cosa ovviamente dovremo dotarci delle armi del mestiere. Se siete di fronte al PC, basterà accedere al sito ufficiale. Su smartphone Apple o Android invece lo potrete trovare agevolmente nei relativi Store, rispettivamente qui e qui.

Come tradurre online con Google Traduttore

Per tradurre istantaneamente con Google Traduttore, basterà aprire l'applicazione, impostare la lingua di origine nel riquadro a sinistra e quella di destinazione nel box laterale destro con un tap del dito sulla lingua visibile a schermo, ammesso che la combinazione preimpostata non sia quella già desiderata, e compilare semplicemente il campo Tocca per digitare il testo.

Qualora aveste difficoltà nella digitazione in lingua oppure semplicemente il testo da tradurre si rivelasse troppo lungo, potrete sfruttare la funzione Copia e Incolla integrata in tutti gli smartphone più recenti. Funzione particolarmente utile per tutte quelle applicazioni che non beneficiano della modalità di traduzione automatica.

Come tradurre da un'app

Si tratta di un'operazione estremamente semplice perciò non abbiate timore. Prima di andare avanti però assicuriamoci di aver preparato a dovere il nostro smartphone scaricando l'app Google Traduttore dallo Store Ufficiale.

A questo punto apriamo l'app dalla quale desideriamo effettuare la traduzione, come ad esempio Facebook, e tenendo premuto con il dito sul post che ha suscitato il nostro interesse dopo pochi istanti apparirà la scritta Copia testo.

Eseguito questo passaggio, possiamo tornare sul Traduttore Google e anche qui basterà tenere premuto per qualche istante sulla frase Tocca per digitare il testo per far apparire il comando Incolla. La traduzione apparirà istantaneamente a schermo, in un riquadro inferiore che si aprirà in maniera del tutto automatica.

Come tradurre offline con Google Traduttore

Lo strumento sviluppato dai ragazzi di Google permette di effettuare traduzioni anche in assenza di connessione di rete. Lo sapevate? Scopriamo come impostarlo in pochi semplici passi. Il requisito principale per impostare il traduttore offline però è proprio una connessione di rete, necessaria per scaricare i nostri dizionari preferiti. Ultimato il download potremo utilizzarlo quanto e come vorremo senza necessità di connettere il dispositivo a internet.

Per prima cosa, torniamo sulla nostra fidata applicazione. Nella pagina iniziale, nell'angolo superiore sinistro è possibile individuare il simbolo del menu laterale, caratterizzato da tre linee orizzontali parallele. Apriamolo e, fra le varie voci, troveremo anche Traduzione offline.

Selezionata la voce di nostro interesse, nella schermata successiva saremo invitati a scegliere le lingue che vogliamo avere sempre con noi sul cellulare. Nell'enorme lista di lingue disponibili possiamo anche osservare, accanto a ogni idioma, un simbolo con una freccetta rivolta verso il basso. Si tratta proprio del comando di nostro interesse, ovvero il simbolo che caratterizza il download. Una schermata pop-up ci chiederà di confermare la nostra scelta. Ogni lingua ha un peso orientativo di 50MB quindi prestiamo particolare attenzione in caso di spazio di archiviazione limitato.

Come tradurre da Fotocamera

Una delle più interessanti novità di Google Traduttore consiste nella traduzione istantanea a schermo di qualsiasi scritta inquadrata dall'obiettivo della fotocamera. Per utilizzare questa futuristica implementazione di Google, torniamo nella Home Page dell'applicazione.

Se il vostro device è compatibile con questa funzionalità e l'applicazione è aggiornata all'ultima versione disponibile, nel box di digitazione, sotto la scritta Tocca per digitare il testo potrete sicuramente osservare il simbolo della fotocamera, contrassegnato dalla relativa scritta. Selezionando questa opzione per la prima volta, ci verrà chiesto di fornire i permessi a Google di utilizzare la fotocamera dello smartphone. Se accettiamo, verremo catapultati in una schermata simile a quella dell'applicazione Fotocamera in cui però, inquadrando a schermo un testo in lingua, le scritte verranno istantaneamente sovrascritte con la traduzione corrispondente.

Oltre alla traduzione immediata, potremo anche scattare una fotografia tramite il comando Rileva, presente nella parte bassa della schermata, oppure ancora riconoscere e tradurre il testo di un'immagine presente in Galleria selezionando la voce Importa. In quest'ultima modalità ci verrà richiesto di fornire a Google i permessi per accedere alla nostra memoria, step necessario per poterla utilizzare.

Conclusioni

Google ha fatto davvero un eccellente lavoro con il suo strumento di traduzione. Nel corso degli anni le varie versioni sono andate a sovrapporsi in maniera naturale e fisiologica, evolvendone l'interfaccia e migliorandone le funzionalità e allo stato attuale si tratta sicuramente di una delle migliori opzioni per tradurre direttamente dal nostro telefonino in maniera facile, veloce e soprattutto gratuita.