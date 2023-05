Come usare GPT-4 senza abbonamento? Ecco alcune alternative a ChatGPT

Il lancio di GPT-4 da parte di OpenAI risale ad un paio di mesi fa, ma il suo utilizzo resta ancora di nicchia, soprattutto a causa della decisione della startup di Sam Altman di riservare GPT-4 solo agli utenti paganti di ChatGPT. Ma lo sapevate che esistono alcuni modi gratuiti per provare il nuovo modello linguistico di OpenAI?

Il primo è ovviamente Bing Chat, il chatbot di Microsoft integrato su Microsoft Edge. Come tutti ormai sanno, Microsoft è una grande finanziatrice di OpenAI, e ciò le garantisce dei vantaggi non indifferenti rispetto alla concorrenza. Il primo di questi è la possibilità di utilizzare come proprio LLM (Large Language Model) proprio GPT-4, reso disponibile in maniera completamente gratuita per gli utenti. Non solo: Bing Chat non ha limiti di messaggi inviati all'IA di giorno in giorno e, soprattutto, può connettersi al web per effettuare le sue ricerche.

L'altra proposta che vi permette di utilizzare GPT-4 in maniera gratuita è Forefront. Si tratta di un Chatbot quasi identico a ChatGPT, se non fosse per una vitale differenza: esso, infatti, permette agli utenti di scegliere una "persona" per l'IA, cioè una sorta di alter ego dotato di un carattere, di una storia e di un profilo ben precisi. La scelta della "persona" che l'IA interpreta, che va da Taylor Swift a Steve Jobs, da Batman a Shrek e da Gorbon Ramsay a Giovanna d'Arco, vi permette di ottenere risposte diverse allo stesso quesito, rinfrescando l'esperienza d'uso del chatbot.

Terza (e ultima, per il momento) alternativa è Quora Poe, il "contenitore" di Quora che permette di accedere a tantissimi LLM allo stesso tempo, tra i quali troviamo anche GPT-4. Fortunatamente, GPT-4 rientra nella lista dei LLM accessibili gratuitamente, ma c'è comunque una limitazione importante: il numero di messaggi che potrete inviare ogni giorno è limitato, a meno che non decidiate di pagare un abbonamento.