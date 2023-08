Come usare GPT-4? C'è la nuova opzione per l'app di Bing IA

Non è di certo un mistero il fatto che Bing IA faccia uso di GPT-4, ma ci sono alcune novità in merito all'integrazione di quest'ultimo nel contesto del chatbot di Microsoft. Di mezzo, infatti, c'è l'arrivo di un'opzione per poter selezionare il modello linguistico multimodale.

Sì, avete capito bene: senza troppi annunci in pompa magna, la società di Redmond ha integrato nell'applicazione ufficiale di Bing, quella pubblicata anche sul Play Store di Google lato Android per intenderci, un rapido toggle per poter sfruttare GPT-4 nell'ottenimento delle risposte (non è ben chiaro a quale modello linguistico multimodale si faccia riferimento altrimenti).

Fatto sta che potreste ora voler prestare attenzione all'attivazione della levetta "Usa GPT-4", visto che altrimenti quest'ultimo non verrà utilizzato. Il tutto è iniziato a circolare sul Web ad agosto 2023, venendo notato anche dagli utenti di Reddit. In ogni caso, abilitando questo toggle si viene rimandati in automatico a quella che sembra essere la modalità "Creativa" dell'IA.

Insomma, Microsoft ha cambiato leggermente l'interfaccia di default dell'app di Bing IA mettendo un po' di "confusione" all'utenza, ma in realtà, nel contesto di una chat, vi basta fare tap sull'icona dei tre puntini presente in alto a destra per poter selezionare l'opzione "Mostra Tutti i toni", che consente di tornare alla precedente schermata dei tre stili di conversazione. Non dovreste insomma avere troppi problemi, ma se volete essere sicuri di utilizzare GPT-4 è meglio fare attenzione al succitato toggle.