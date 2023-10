Come usare l'IA senza account? Bing lascia accedere al chatbot

In un periodo in cui l'intelligenza artificiale fa persino diventare Snoop Dogg un Dungeon Master, potreste essere alla ricerca di chatbot di questo tipo che non richiedono registrazioni. D'altronde, a volte, per comodità, potrebbe tornare utile evitare il login.

Certo: in questo modo si perde, per forza di cose, la cronologia delle chat, ma magari, se si ha una domanda rapida per un chatbot IA, questo tipo di possibilità potrebbe tornare utile. Ebbene, potreste non saperlo, ma se siete interessanti a un'IA che non richiede registrazione, perlomeno per utilizzare alcune funzioni di base, potreste volervi collegare direttamente al portale ufficiale di Bing.

Non esattamente tutti lo sanno, ma premendo sul pulsante "Chat" presente in alto a sinistra risulta al giorno d'oggi possibile conversare col chatbot IA anche senza login. Tuttavia, come ben potete immaginare, ci sono delle limitazioni: non è infatti solitamente possibile sfruttare in questo modo la funzionalità Bing Image Creator, così come il numero di "scambi" relativamente alla conversazione è limitato rispetto a quanto possibile eseguendo l'accesso con un account Microsoft. Per intenderci, senza login Bing IA può rispondere per un massimo di quattro volte, chiedendo poi di effettuare l'accesso.

Per il resto, esistono anche altri servizi IA utilizzabili senza account. Ad esempio, la demo del chatbot basato su Llama 2 di Meta disponibile sul portale di Hugging Face può essere utilizzata senza dover effettuare alcun login. In questo caso, tra l'altro, è possibile proseguire nella conversazione a lungo.