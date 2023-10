Come usare l'IA in modo responsabile? Getty Images potrebbe avere la soluzione

Ormai l'utilizzo "etico" dell'Intelligenza Artificiale è uno dei temi che più tengono banco sia nel settore dell'hi-tech che in campo politico. Ma cos'è, esattamente, l'IA "etica", e soprattutto come si usa in modo etico l'Intelligenza Artificiale? Un nuovo tool di Getty Images fornisce alcuni interessanti spunti al dibattito politico.

In un'intervista rilasciata a The Verge a inizio ottobre, il CEO di Getty Images Craig Peters ha spiegato di aver trovato una soluzione ai problemi etici dell'IA, focalizzandosi in particolare sull'attribuzione dei diritti d'autore connessi alle immagini generate dalle Intelligenze Artificiali. Getty ha infatti deciso di creare un nuovo tool generativo basato su una banca dati di immagini su licenza e capace di ripagare i creatori di queste immagini ogni volta che esse vengono utilizzate per la generazione di un nuovo contenuto.

D'altro canto, Getty ha rilasciato un suo Image Generator, che utilizza l'IA e la vastissima collezione di fotografie di Getty stessa ("la più grande al mondo", secondo Peters) per generare nuove immagini sulla base dei prompt testuali degli utenti. Una mossa che ha fatto molto discutere, visto che fino a pochi mesi prima la stessa piattaforma si era schierata risolutamente contro l'Intelligenza Artificiale e aveva persino fatto causa a Stability AI per l'uso definito "improprio" delle sue immagini.

Dove sta la differenza tra Getty AI e Stability AI? Semplice: secondo Peters, l'IA della sua azienda è stata costruita per rispettare la proprietà intellettuale di artisti e fotografi che hanno fornito le loro fotografie e illustrazioni a Getty. In primo luogo, il modello è stato "allenato" solo sulla base delle immagini a disposizione della compagnia. Poi, tutti i prodotti generati da quest'ultimo sono utilizzabili anche per fini commerciali. Infine, esso non può essere utilizzato per creare deepfake o contenuti simili.

Il nodo resta però lo stesso: come viene pagato chi ha fornito le immagini usate per il training dell'IA? Le informazioni ufficiali ancora latitano, dal momento che lo stesso Peters ha evaso la domanda di The Verge. Però è stato spiegato che fotografi e illustratori verranno inizialmente pagati con un accredito fisso per l'accesso alle loro immagini, che aumenterà a seconda del numero di fotografie e illustrazioni fornite all'IA per uso commerciale.

Sfortunatamente, per ora non sembra esserci alcun algoritmo capace di pagare i contributor per ciascun utilizzo delle loro immagini da parte dell'IA. Con il tempo, però, il CEO di Getty Images ha spiegato che la piattaforma IA dell'azienda arriverà ad uno stato ibrido, combinando cioè un pagamento fisso con una quota variabile per i fotografi di maggior successo, calcolata sulla base del numero di utilizzi delle loro immagini da parte dell'utenza.