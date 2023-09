Come usare l'IA per ricolorare un'immagine? Ecco alcuni servizi

Dopo aver scoperto quali sono i migliori servizi IA per creare immagini in pixel art, vediamo oggi i migliori servizi per la colorazione delle immagini con il supporto dell'Intelligenza Artificiale: sul web ce ne sono davvero tantissimi!

Il primo tool che vi consigliamo è CapCut Photo Colorizer, che al momento rappresenta certamente la migliore scelta per la colorazione delle immagini in bianco e nero tramite web. Il software, ovviamente, utilizza l'IA, ma combina la praticità e la semplicità d'uso con la qualità complessiva del risultato finale. Perfetto per dare colore alle vostre immagini in bianco e nero, il servizio di CapCut è adatto a tutti gli utenti: dategli una chance se avete intenzione di riportare a nuova vita i vecchi album di famiglia!

Il secondo strumento online che vi segnaliamo è ImageColorizer: sulla carta, il tool utilizza gli algoritmi più avanzati sulla piazza, ma all'atto pratico i suoi risultati non sono ottimi come quelli di CapCut, soprattutto nella resa dei bianchi, dei neri e dei grigi anche nelle immagini colorate. Tuttavia, come seconda scelta, se il primo servizio che vi abbiamo segnalato ha fatto cilecca, ImageColorizer è perfetto per voi. Inoltre, l'utilizzo di algoritmi avanzati permette una colorazione senza perdita di qualità nell'immagine originale, rendendo lo strumento perfetto anche per i fotografi professionisti.

Se invece state cercando un servizio più "artistico" e personalizzabile, il Photo Colorizer di HotPot è la scelta perfetta per voi. Esso, infatti, permette di aggiustare il "fattore di colorizzazione" delle immagini, in modo da ottenere fotografie di output più o meno vivide e sature in termini cromatici. In più, è l'unico servizio della lista a permettervi di usare l'IA per rimuovere soggetti dallo sfondo delle vostre foto ricolorate o di migliorare la qualità di alcuni dettagli, come volti e insegne.