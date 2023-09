Come usare l'IA su TikTok? La proposta dell'applicazione in Italia

Non solo TikTok sta cercando di diventare sempre più istruttiva, ma sull'applicazione ufficiale per dispositivi mobili del popolare social network è sbarcata anche l'intelligenza artificiale in modo integrato. In che senso? È direttamente l'app stessa a proporre all'utente l'utilizzo dell'IA generativa.

A tal proposito, mentre stavamo tranquillamente utilizzando l'app di TikTok per dispositivi Android, è comparso a schermo il pop-up che potete vedere nello screenshot in calce. In parole povere, il ben noto social network sta dando agli utenti la possibilità di mettere alla prova una funzione in grado di migliorare i selfie con l'IA.

Più precisamente, nel succitato pop-up si legge: "Usa le tue foto per ottenere 30 avatar ad alta qualità in 5 minuti con la tecnologia IA". A coloro a cui viene proposta questa possibilità basta dunque premere sul pulsante "Crea", fornire le giuste autorizzazioni e scegliere le foto da utilizzare, così da iniziare a sfruttare l'intelligenza artificiale di TikTok.

Nel caso in cui siate invece tra coloro a cui questo pop-up non è comparso, potete comunque accedere alla funzionalità recandovi innanzitutto nella scheda "Profilo", presente in basso a destra, nonché facendo successivamente tap sull'immagine dell'account. In questo modo, comparirà a schermo l'opzione "Prova avatar", legata proprio all'uso dell'IA. Insomma, sfruttare gli avatar IA su TikTok è un gioco da ragazzi.