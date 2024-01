Come usare l'iPad come secondo schermo per il Mac? Non è complicato

Dopo avervi spiegato come usare l'iPad per l'infotainment in auto, è arrivato il momento di approfondire un altro possibile utilizzo del versatile tablet di Cupertino. Lo sapevate che è possibile usare l'iPad come schermo secondario per il Mac? Vi spieghiamo come fare!

Come spiega una pagina di supporto di Apple, per utilizzare un iPad come schermo secondario per Mac dovrete utilizzare la funzione Sidecar per Mac e iPad. Innanzitutto, preparate la vostra postazione. La prima cosa da fare è assicurarvi che i device siano compatibili con Sidecar: l'iPad deve essere aggiornato almeno ad iPadOS 13, mentre il Mac deve avere macOS Catalina o una release successiva. Per la lista dei dispositivi compatibili con Sidecar, invece, vi rinviamo alla pagina di supporto di Apple.

Successivamente, eseguite l'accesso al medesimo ID Apple su entrambi i device e collegate l'iPad al Mac tramite il cavo di collegamento in dotazione con il tablet. Potete utilizzare Sidecar anche in modalità wireless, ma in questo caso dovete ricordare che il vostro laptop e il tablet devono essere vicini e che entrambi devono avere Bluetooth, Wi-Fi e Handoff attivi e non possono essere collegati in Hotspot ad altri dispositivi.

Una volta che i vostri device soddisferanno i requisiti, la funzione Sidecar si attiverà in automatico. Ciò significa che potrete spostare il mouse sopra al pulsante verde per la visualizzazione a tutto schermo delle app per Mac e, dopo qualche secondo, vi comparirà l'opzione "Sposta su iPad", che vi permetterà di riposizionare la finestra sullo schermo del tablet. Con la medesima procedura, potrete riportare la finestra sul Mac.

Una volta collegati i due device, l'iPad diventerà uno schermo secondario per il Mac, e potrà essere controllato mediante una barra laterale apposita con scorciatoie per mostrare o nascondere il Dock e la barra dei Menù, per attivare il pulsante Command, il pulsante Opzioni, il pulsante Maiuscole o la tastiera. Inoltre, la finestra aperta sull'iPad potrà essere controllata tramite gesti o Apple Pencil: in questo modo, Sidecar diventa perfetto per prendere appunti a mano o per gli artisti che non possiedono una tavoletta grafica!