Come usare i layer su Paint? Tutto sulla novità in arrivo su Windows

Finalmente, il maxi aggiornamento di Paint è in arrivo ed è pronto a rivoluzionare nel vero senso della parola il noto tool per l'imaging preinstallato su Windows 11 con funzionalità avanzate e l'implementazione dell'IA Generativa.

Oltre all'arrivo di Cocreator, tuttavia, la novità più interessante sarà senza dubbio l'introduzione dei livelli, un concetto già presente da decenni nelle suite professionali come Photoshop, che consente di organizzare in strati gli elementi presenti nella nostra tavola da disegno, potendoli poi spostare in primo piano, sullo sfondo, selezionarli e duplicarli in maniera isolata.

Lo strumento arriverà, come detto, con il grande aggiornamento unificato di Microsoft Paint ed è già attualmente disponibile in anteprima nei canali Insider, sia Dev che Canary.

Dopo aver aggiornato l'applicazione, accanto alla tavolozza dei colori dovrebbe comparire l'icona dei livelli. Selezionandola, poi, potrete attivarla o rimanere con l'attuale organizzazione per singolo livello di Paint. Vale la pena notare che nelle build più precoci è stato segnalato un utilizzo eccessivo delle risorse di sistema, motivo per cui la possibilità di disattivarli è più che benvenuta.

Una volta attivata la feature, sulla destra della vostra tavola da disegno comparirà una barra laterale, su cui verranno mostrati i livelli. Potrete premere "+" per aggiungere un livello oppure interagire con quelli già presenti con il tasto destro, per eliminarli, duplicarli, nasconderli o unirli con quelli adiacenti.

