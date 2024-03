Ecco come usare la luna per farla diventare un acceleratore di particelle gigante

L'ultima frontiera dell'astronomia potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo, letteralmente sotto i nostri piedi, o meglio, sopra le nostre teste: la Luna. Immaginate di trasformare l'intero satellite naturale della Terra in un gigantesco rilevatore di onde gravitazionali dalle vibrazioni causate da massicci corpi celesti in movimento.

Questo è il cuore di una proposta scientifica che sta prendendo piede tra gli astronomi. Gli attuali rivelatori di onde gravitazionali sulla Terra, come LIGO e Virgo, hanno rivoluzionato il nostro modo di osservare l'universo, permettendoci di ascoltare per la prima volta il "ronzio" dello spazio-tempo.

Tuttavia, per catturare frequenze ancora non ancora esplorate, gli occhi degli scienziati si sono rivolti alla Luna. Secondo uno studio recente, il nostro satellite potrebbe ospitare la prossima generazione di osservatori, capaci di sfruttare la quiete sismica lunare per ottenere misurazioni di precisione senza precedenti.

L'idea, risalente al programma Apollo, è stata recentemente rielaborata con proposte che spaziano dall'uso di sismometri super sensibili, capaci di registrare le minime deformazioni lunari provocate dalle onde gravitazionali, a sofisticati sistemi di specchi e laser per misurazioni dirette. Nonostante le sfide tecnologiche e logistiche, come l'alimentazione energetica nelle eternamente oscure profondità dei crateri lunari o la gestione a distanza degli esperimenti, gli autori dello studio sono ottimisti sulla fattibilità del progetto.

La realizzazione di un tale rivelatore non solo aprirà nuove strade nell'osservazione degli eventi cosmici, come le fusioni di stelle di neutroni o la precisa localizzazione di buchi neri massicci, ma potrà anche fornire dati cruciali per testare ulteriormente la teoria della relatività generale. Con la promessa di colmare il divario tra le capacità osservative terrestri e quelle spaziali, il progetto di un rivelatore lunare di onde gravitazionali rappresenta un vero e proprio salto verso l'ignoto, con il potenziale di svelare segreti dell'universo che rimangono ancora nascosti.

