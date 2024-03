Come usare Memoji e Animoji su iPhone? Le varie opzioni a vostra disposizione

Se siete degli utilizzatori seriali di emoji, le emoji in arrivo nel 2024 vi faranno impazzire. Se avete un iPhone, però, dovete sapere che Apple mette a vostra disposizione i Memoji e gli Animoji, pensati per dare un tocco più "personale" alle classiche faccine da tastiera. Ma come si usano i Memoji e gli Animoji?

Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa sono Animoji e Memoji. Gli Animoji sono delle versioni animate di alcuni emoji (dal cane al gatto, dal polpo al robot), i cui tratti somatici - come la bocca, il naso e gli occhi - possono muoversi a seconda delle espressioni del vostro volto. All'atto pratico, gli Animoji sono delle emoji-video registrate sulla base delle vostre smorfie, che vengono poi applicate su uno dei soggetti proposti da Apple.

I Memoji portano la personalizzazione persino oltre. Questi ultimi, infatti, sono di fatto degli Animoji, ma possono essere impostati dall'utente per somigliargli in ogni dettaglio. Se gli Animoji sono precaricati sul vostro iPhone, i Memoji sono arrivati con iOS 12 e devono essere creati manualmente dall'utente sulla base delle sue fattezze fisiche. Inoltre, i Memoji si sincronizzano automaticamente su tutti i device connessi al medesimo ID Apple.

In altre parole, gli Animoji sono già pronti per l'invio: per inviare un Animoji dovrete semplicemente aprire l'app Messaggi, selezionare il contatto a cui inviare il vostro Animoji e toccare l'icona "+" in basso alla finestra di scrittura dei messaggi. Qui, selezionate l'opzione "Memoji" nell'elenco, quindi scegliete il soggetto che preferite e registrate il vostro Animoji, che verrà inviato come un video (con tanto di audio!) o come una GIF.

Invece, prima di utilizzare un Memoji dovrete crearlo. Aprite dunque l'app Messaggi ed eseguite la procedura che vi abbiamo riportato sopra, ma anziché scegliere uno dei soggetti "preconfezionati" di Apple scorrete a destra finché non vi apparirà un altro pulsante "+", sotto il quale dovreste leggere la scritta "Nuovo Memoji". Impostate il Memoji per somigliarvi il più possibile: fatto ciò, potrete registrare videomessaggi e GIF esattamente come fareste per un qualsiasi Animoji!

