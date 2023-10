Come usare il mouse con iPhone? Certo che si può fare

Il collegamento di accessori come tastiere e mouse agli iPad è più comune, ma ciò non vuol dire che non si possa fare lo stesso anche su iPhone. Non tutti sanno invece che è possibile utilizzare il mouse anche sullo smartphone di Apple.

Apple consente di utilizzare mouse Bluetooth e cablati con iPhone, mentre non è possibile utilizzare il Magic Mouse.

Ovviamente è possibile affidarsi al nuovo ingresso USB-C di iPhone 15 per facilitare in maniera importante il procedimento. Se il mouse che volete collegare è USB-A. invece, le vie sono due: o vi affidate all’adattatore da USB-A ed USB-C, oppure al Bluetooth.

In quest’ultimo caso, ciò che dovete fare è semplicemente aprire l’applicazione Impostazioni, quindi spostarvi nel pannello Bluetooth e fare tap sul mouse nella lista dei dispositivi trovati. A questo punto, sarà necessario attivare l’AssistiveTouch nel pannello di Accessibilità. Da queste impostazioni è possibile anche configurare le singole funzioni dei pulsanti del mouse.

