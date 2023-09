Come usare NameDrop? Tutto sulla nuova possibilità di iOS 17

Tra le novità introdotte dal nuovo iOS 17, troviamo anche NameDrop, ovvero la nuova funzionalità che permette di scambiare in maniera immediata, tramite AirDrop, le proprie informazioni di contatto. Si tratta di un sistema particolarmente comodo se ad esempio si deve inviare il proprio numero di telefono ad un’altra persona ma come funziona?

NameDrop non richiede alcun tipo di attivazione a mano: ciò che bisogna fare è semplicemente prendere in mano l’iPhone ed avvicinarlo, con la parte superiore, all’estremità superiore di quello della persona a cui si vuole inviare la propria scheda di contatto. Sullo schermo si vedrà comparire l’animazione di una bolla ed un bagliore che indicherà l’avvenuta connessione: a questo punto NameDrop si avvierà e si potrà scegliere sull’UI quali informazioni di contatto si intendono scambiare tra i due dispositivi.

Apple evidenzia come questo sistema funzioni solo per i nuovi contatti e non può essere in alcun modo utilizzato per aggiornare le informazioni preesistenti: in tal caso è necessario cancellare la scheda e riaggiungerla.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo anche spiegato come si usa la modalità standby di iOS 17 che trasforma il vostro iPhone in uno smart screen dove visualizzare widget ed altro, proprio come avviene su iPhone.