Come usare il pannello laterale su Google Chrome? Ecco cosa si può fare

In attesa di scoprire come Google utilizzerà l'IA su Chrome per migliorare e potenziare l'esperienza di navigazione, il suo popolare browser web dispone già di feature intelligenti che possono tornare utili nella vita di tutti i giorni. Una di queste è il pannello laterale.

Si tratta di una finestra di navigazione che può essere aperta in determinate situazioni per darci una navigazione contestuale più approfondita e specifica su alcuni elementi di nostro interesse.

L'esempio più pratico, ma anche uno dei più frequenti, è Google Lens, il sistema di ricerca per immagini di Google: se scorrendo su un social trovate un'immagine di vostro interesse, vi basterà cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere "Cerca immagine con Google" per far aprire un pannello laterale proprio su Google Lens. A questo punto potrete scorrere tra le foto alla ricerca di fonti ufficiali, portali da cui acquistare oppure pagine informative. Sarà totalmente a vostra discrezione, poi, la possibilità di proiettare questo pannello laterale in una nuova scheda, per una navigazione più completa ed esclusiva.

Un altro utilizzo molto utile è quello che potreste fare impostando la modalità lettura di Google Chrome, che vi consente di visualizzare il testo di una pagina web sul pannello laterale con una formattazione personalizzata e senza soluzioni di continuità. Molto utile per leggere un articolo: basta cliccare col tasto destro sul testo e scegliere la voce "Apri in modalità lettura" per far aprire il pannello laterale. A questo punto potrete scegliere font e grandezza del testo per rendere ancora più piacevole la lettura, ma non è finita qui. Una volta aperto l'articolo in modalità lettura, infatti, sulla scheda principale potrete proseguire con la navigazione verso altre pagine web e la modalità lettura si adatterà al nuovo testo; tuttavia, nei social network dovrete evidenziare il testo che vi interessa per farlo comparire nella modalità lettura.