Come usare il PC Windows 11 con la voce? Le funzioni di accessibilità

Windows 11 è un Sistema Operativo pieno di sorprese e di funzionalità. Tra queste, Microsoft ha curato in modo particolare anche quelle che riguardano il capitolo "Accessibilità", cercando di rendere più semplice l'utilizzo di tutti i giorni anche in presenza di difficoltà motorie.

Del resto, sono anni che il colosso di Redmond spinge con particolare enfasi sulla possibilità di utilizzare i comandi vocali, facendoci comprendere l'importanza di Cortana già con Windows 10. Ma come impostare i comandi vocali su Windows 11? Al momento in cui scriviamo è disponibile solo in Inglese, ma è bene scoprire già da ora come funziona in modo tale da trovarci pronti.

Per attivarli, bisogna assicurarsi innanzitutto di aggiornare Windows alla versione 22H2. Dopodiché, non dovrete fare altro che andare su Menu Start, Impostazioni e, dalla barra laterale sinistra, scegliete Accessibilità.

Scendete fino a Comandi Vocali (da non confondere con Assistente Vocale) e da qui attivate l'opzione Accesso Vocale. Se volete assicurarvi che questa feature vi accompagni sempre, dal login allo spegnimento di Windows, in maniera automatica, spuntate l'opzione "Avvia l'accesso vocale dopo aver eseguito l'accesso al PC". Come dicevamo, attualmente è supportato solo l'inglese in queste versioni:

English (US)

English (UK)

English (India)

English (New Zealand)

English (Canada)

English (Australia)

In seguito all'attivazione, partirà il download del pacchetto lingua. Dopodiché, vi apparirà una nuova barra in cima al desktop. Non dovrete fare altro che cliccare sull'icona a forma di microfono in alto a sinistra, oppure dire ad alta voce "Voice Access Wake Up". A questo punto potrete utilizzare altri comandi come "Show command list" per scoprire quelli disponibili, tra cui anche "Open Edge" e tanto altro ancora.

