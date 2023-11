Come usare il Picture in picture gratis su YouTube? Ecco cosa abbiamo scoperto

Avevamo notato la questione già un po' di tempo fa: alcuni video attivano gratuitamente il Picture in picture su YouTube. La nostra segnalazione iniziale, riguardante una video intervista a Morgan, non ha però portato a troppe indicazioni, lasciando il dubbio che si tratti di un bug. Tuttavia, adesso è l'ipotesi test a farsi più probabile.

Infatti, col passare dei giorni le segnalazioni, anche da parte della community, si sono fatte più concrete. Inizialmente avevamo infatti indicato una situazione che sembrava essere circoscritta unicamente ad Android, ma nelle ultime ore più utenti hanno iniziato a segnalare che anche da iPhone diversi video risultano fruibili gratuitamente in modalità PiP (ricordiamo che si fa riferimento a una finestra flottante, che consente di proseguire con la visione mentre si svolgono altre operazioni sul dispositivo).

Ufficialmente questa funzione è disponibile solamente per gli utenti Premium, dunque per chi è solito pagare un abbonamento mensile. Le segnalazioni sono però riguardanti account gratuiti, che, nonostante l'assenza di una qualsivoglia comunicazione ufficiale da parte di Google, di fatto in questo periodo possono usufruire gratuitamente del Picture in Picture in determinati contesti.

Non risulta possibile guardare in modalità PiP tutti i video di YouTube, bensì solamente una selezione non meglio precisata. Al netto della video intervista a Morgan che abbiamo citato la scorsa volta, col passare del tempo è emerso che anche i più recenti video di Marques Brownlee risultano godibili in questo modo.

In generale, a novembre 2023 su Reddit le segnalazioni si sprecano: tra i video indicati dagli utenti ci sono anche quelli di Linus Tech Tips, ma non mancano contenuti "apparentemente casuali" come "Real Hoverboard Using Ground Effect". Tra l'altro, non importa da quale dispositivo si proceda, se, ad esempio, Xiaomi o iPhone, in quanto la funzione sembra essere legata ai singoli video e non alla versione dell'applicazione utilizzata.

Per il momento sul portale ufficiale di Google si legge: "se non risiedi negli Stati Uniti, è richiesto un abbonamento a YouTube Premium per utilizzare la funzionalità PIP per tutti i contenuti presenti su YouTube". Tuttavia, riguardo invece a quanto avviene all'estero, si spiega: "puoi utilizzarla anche se non disponi di un abbonamento a YouTube Premium e risiedi negli Stati Uniti, ma non potrai guardare alcuni contenuti, tra cui ad esempio i video musicali".

Tirando le somme, in virtù anche dell'ampio numero di segnalazioni che stanno comparendo sul Web, risulta a questo punto probabile che Google stia iniziando a mettere alla prova l'opportunità già disponibile negli USA anche in Europa. Questo non significa necessariamente che la feature risulterà disponibile per sempre, visto che, in assenza di comunicazioni ufficiali, è bene prendere tutto con la dovuta cautela, ma quantomeno adesso sapete come utilizzare il PiP gratuitamente, sempre se riuscite a scovare dei video abilitati.