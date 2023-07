Come usare i Poster per i contatti su iPhone? La novità di iOS 17

Dopo aver discusso di alcune delle funzionalità in arrivo sull’app Messaggi per iOS 17, ci soffermiamo su una novità particolarmente interessante relativa alle chiamate. Si chiama “Contact Poster” e come mostrato da Apple durante la presentazione alla WWDC 2023, permette di impostare delle immagini a schermo intero quando si riceve una chiamata.

Per impostare un Poster come immagine di un contatto è innanzitutto necessario impostare una foto di contatto nell’app “Contatti”, tramite la scheda contenente tutte le informazioni sulla persona in questione. A questo punto, dalle impostazioni della fotografia si può accedere a “Contact Poster” che apre le porte a tante opzioni di personalizzazione: dallo stile ed il font del nome visualizzato sullo schermo, alla cornice da applicare, passando per lo sfondo (è possibile scegliere tra vari stili), l’effetti profondità e tanto altro.

L’app Contatti mostrerà prima un’anteprima che, se vi aggrada, può essere confermata quindi impostata come Poster finale per il contatto.

Si tratta senza dubbio di un’ottima possibilità per rendere ancora più interessante la propria schermata di blocco quando si riceve una chiamata.