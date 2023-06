Come usare i profili su Safari? Ecco la novità di macOS Sonoma e iOS 17

Tra le numerose novità introdotte in iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma da Apple troviamo anche alcune funzionalità aggiuntive per Safari. Il browser del gigante di Cupertino, nella fattispecie, permetterà di creare più profili per mantenere separata la cronologia, i cookie ed i preferiti.

Dopo aver parlato della funzionalità Screen Distance di iOS 17, quest’oggi ci soffermiamo sui profili che potrebbero risultare comodi agli utenti.

Nella fattispecie, come evidenziato da coloro che hanno avuto modo di provare la beta, i profili creati e la personalizzazione ed impostazioni si sincronizzeranno tramite iCloud: ciò vuol dire che un profilo creato su Mac si potrà usare su iPhone ed iPad a patto che abbiano lo stesso ID Apple.

Su Mac si può accedere alla funzionalità dal tab Impostazioni: qui gli utenti troveranno la scheda “Profili” ed il pulsante “Nuovo Profilo” che se cliccato permette di accedere a tutte le informazioni del caso e di customizzarlo secondo le proprie esigenze.

Anche su iPhone ed iPad il funzionamento è simile: basta aprire l’app Impostazioni e quindi “Safari”: qui sarà presente un nuovo pulsante “Nuovo profilo” che conterrà le stesse impostazioni della controparte macOS.

I profili saranno visualizzati al fianco sinistro della barra degli indirizzi e si potranno cambiare in qualsiasi momento per accedere sempre alle impostazioni preferite.