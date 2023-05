Come usare la realtà aumentata su Amazon in Italia? Si possono provare i prodotti

È ormai da un bel po' di tempo che si fa riferimento alla realtà aumentata su Amazon, associata all'esperienza di prova dei prodotti. Tuttavia, è solamente nell'ultimo periodo che il tutto si sta facendo notare in modo importante anche in Italia, soprattutto contestualmente all'acquisto di scarpe e rossetti.

Nel primo caso, ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di sfruttare la fotocamera del proprio smartphone, per ora solamente mediante l'app di Amazon per iPhone (anche se abbiamo notato una schermata in cui si afferma che il tutto arriverà "presto su Android), per "mettere alla prova virtualmente" determinate scarpe.

Il tutto è disponibile anche in Italia e funziona in modo molto semplice: basta infatti selezionare il pulsante "Prova Virtuale", presente contestualmente all'annuncio, per poter poi vedere ai propri piedi, in modo virtuale, la colorazione di scarpe selezionata. Insomma, potete ora effettivamente mettervi in calzini e vedere, attraverso la fotocamera del vostro dispositivo mobile di fiducia, se il tutto fa effettivamente al caso vostro.

Certo, qualcuno potrebbe affermare che non è esattamente come indossare le scarpe (così come anche la possibilità di visualizzare modelli 3D è "un'altra cosa"), ma perlomeno in questo modo è possibile farsi un'idea più precisa del prodotto nella comodità della propria abitazione. Tra l'altro, al netto del tool Amazon AR per le scarpe, c'è anche un altro contesto in cui il tutto può tornare utile.

Infatti, come potete vedere mediante gli screenshot presenti in calce alla notizia, per determinati rossetti risulta possibile usufruire di un'esperienza in realtà aumentata. In questo caso il tutto è disponibile anche su Android (anche se abbiamo un po' faticato a trovare un rossetto che consentisse di provare l'esperienza), banalmente premendo sul tasto "Provalo" presente contestualmente all'annuncio. In questo modo, sarà dunque poi possibile scegliere una "Modalità Live", caricare una foto o selezionare una carnagione per "mettere alla prova" il tutto.

Insomma, Amazon sta puntando sempre di più sulla realtà aumentata anche in Italia. Questo anche considerando che nell'app ufficiale stanno iniziando a circolare dei banner che indicano agli utenti la possibilità di fare uso di questa tipologia di funzionalità. Quante persone sfrutteranno effettivamente il tutto? Staremo a vedere.