Come usare le reazioni rapide su TikTok? Non c'è solamente il cuore

In seguito alla spiegazione relativa alla possibilità di vedere la cronologia dei commenti su TikTok, vale la pena tornare a fare riferimento a quest'ultimo per via di un'altra questione di cui potreste non essere a conoscenza. Si tratta dell'esistenza di diverse reazioni rapide, al netto del classico cuore.

Sì, avete capito bene: perlomeno a partire dall'applicazione ufficiale per dispositivi mobili del noto social network, ad esempio dalla versione scaricabile dal Play Store di Google per Android, risulta possibile accedere rapidamente ad altre emoji. Più precisamente, si può lasciare "al volo" un commento contenente queste ultime.

In che senso? Per provare a fare uso di questa possibilità, potreste voler avviare l'applicazione di TikTok sul vostro dispositivo di fiducia e iniziare a prendere visione di un qualsivoglia contenuto, magari associato alla classica scheda "Home". A questo punto, al posto di fare tap sulla solita icona del cuoricino collocata a destra, provate a tenere premuto sull'icona dei commenti.

Se in passato avete fatto uso di emoji nei vostri commenti lasciati su TikTok, comparirà a schermo un pop-up contenente faccine e simili. Non vi resta dunque che fare tap sull'emoji di vostro gradimento affinché venga pubblicato il commento associato (usualmente si tratta di tre emoji di quel tipo di fila). Insomma, adesso siete a conoscenza di questa ulteriore possibilità di reazione rapida ai contenuti.