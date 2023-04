Come usare Ricerca Visiva su iPhone? Si possono identificare gli oggetti

Quando Apple ha lanciato iOS 15, nel 2021, una delle feature passate in sordina era Ricerca Visiva, che vi permette di scandagliare la vostra libreria di foto di iCloud alla ricerca di piante, statue, opere d'arte, edifici, animali e molti altri soggetti e di ottenere svariate informazioni su di essi. Ma come si usa Ricerca Visiva? Scopritelo con la nostra guida.

Come spiega l'apposita pagina del supporto Apple, Ricerca Visiva non è disponibile su tutti gli iPhone, ma solo sui device più recenti, da iPhone XS e XR in poi. Se avete uno smartphone compatibile, vi basterà recarvi nell'app Foto, aprire l'immagine da cui desiderate partire per la vostra ricerca e toccare l'icona "più informazioni", ovvero la "i" cerchiata con due stelline in alto a sinistra.

La presenza di questa icona, nelle immagini in cui è disponibile, indica che su di essa sono presenti informazioni di Ricerca Visiva. Per farla semplice, l'icona vi dice che il vostro iPhone ha analizzato l'immagine e che al suo interno ha trovato un soggetto compatibile con la feature di Ricerca Visiva, come per esempio un animale, una pianta, un edificio o un'opera d'arte. Inutile dire che questo tipo di ricerca non funziona sui volti umani.

Cliccando sull'icona, si aprirà una pagina del tutto simile a quella che trovate nell'immagine riportata in calce e che, tramite l'utilizzo di Siri e del browser, raccoglie tutte le informazioni sull'oggetto della vostra ricerca reperibili in pochi istanti. Per esempio, analizzando la fotografia di un fiore, l'app potrà dirvi specificamente di quale tipologia di pianta si tratta, dove cresce e come si cura. Lo stesso vale per gli animali, mentre per quanto riguarda le opere d'arte potrete vedere condensate in una sola tab informazioni come l'autore, il significato dell'opera e il suo anno di realizzazione.

La funzione Ricerca Visiva - questo lo sanno in pochi - funziona anche su Messaggi e su Safari, permettendovi di effettuare una ricerca di informazioni aggiuntive su qualunque immagine vi venga inviata tramite iMessage o SMS, nonché su qualunque fotografia trovata in rete. Una feature utilissima, insomma, ma che pochissime persone utilizzano!