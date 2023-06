Come usare lo smartphone Android come webcam PC? Non è complicato

Nella nostra guida alla prima live su Twitch, nel capitolo relativo all'immagine vi abbiamo suggerito di utilizzare uno strumento che avete sicuramente in tasca: la fotocamera del vostro smartphone, infatti, è la miglior webcam che possiate trovare... ed è anche gratis.

Oggi vediamo anche come fare a utilizzarla con un comodo strumento, automatico e personalizzabile.

Parliamo con Reincubate Camo, utile strumento per trasmettere anche senza fili il flusso della fotocamera dello smartphone al vostro PC per poterla utilizzare come webcam. Non dovete fare altro che scaricare il tool per Windows sulla pagina ufficiale e contemporaneamente fare lo stesso anche su smartphone Android o Apple, dove dovrete scaricare l'app rispettivamente dal Play Store o da App Store.

Questa soluzione è completamente gratuita nella sua versione di base, non ha pubblicità e neanche filigrane. Una volta installata, non dovrete fare altro che aprire sia la versione PC che quella per smartphone. Su PC scegliete "Connect a device", mentre su mobile dovrete premere l'icona che ricorda il simbolo del WiFi per inquadrare il QR Code dell'app desktop. A questo punto, in "Camera Settings" su PC scegliete il vostro smartphone e il gioco è fatto. A questo punto potrete scegliere anche la risoluzione e l'orientamento dello schermo.

Per eliminare la filigrana con il logo di Camo, dal menu laterale sinistro dell'app per PC dovrete scendere fino a "Overlays" e deselezionare quello evidenziato.

Ora che abbiamo abilitato la comunicazione, non ci resta che lanciare l'app per videochiamate che desideriamo utilizzare, entrare in una riunione e, nelle impostazioni della webcam cambiare da quella integrata al vostro smartphone, che troverete sotto la dicitura "Camo".

Naturalmente, perché la vostra "nuova" webcam possa funzionare a dovere, consigliamo di acquistare un treppiede o uno stand per fissare l'inquadratura a vostro piacimento.