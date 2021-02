Come usare SPID Poste? Ecco come funziona l'identità digitale gratis

Qualche giorno fa vi abbiamo spiegato come ottenere lo SPID di Poste Italiane, che è completamente gratuito sia a livello di richiesta che di attivazione. Quest'oggi invece ci soffermiamo su un altro aspetto: come si usa?

La cosa fondamentale da sapere prima di utilizzare lo SPID di Poste Italiane è che è necessario scaricare sul proprio smartphone l'applicazione PosteID, che la prima volta richiede l'attivazione.

Se quindi ancora non l'avete fatto, scaricate l'app, inserite le vostre credenziali SPID e completate l'attivazione dal momento che si tratta di un passaggio molto importante per completare il login nei vari siti web che lo richiedono.

Poste Italiane infatti offre un livello di SPID 2, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nella notizia in cui abbiamo esposto le varie funzioni, è il livello intermedio che richiede l'inserimento di un codice temporaneo a scadenza o l'autorizzazione in una companion app.

L'applicazione PosteID rientra proprio in quest'ultimo insieme, e rappresenta la companion app dove, una volta inseriti i dati del vostro SPID su un qualsiasi sito web, si riceverà la notifica attraverso cui bisognerà autorizzare (o negare) l'accesso alle credenziali SPID. E' il caso dell'Agenzia delle Entrate, o dell'INPS.

In alcuni casi è anche possibile effettuare il login solo tramite l'applicazione: basta aprirla ed inquadrare il QR Code che è mostrato nella pagina d'accesso ed il gioco è fatto.