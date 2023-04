Come usare lo split screen su Microsoft Edge? È semplice

La sorprendente crescita di Microsoft Edge tra le preferenze degli utenti non deriva solo dalle recenti feature di IA, ma anche dalla profonda evoluzione subita dal browser di Microsoft nel corso di questi ultimi anni.

Sempre più focalizzata sul miglioramento della user experience, l'azienda di Redmond ha da poco introdotto tra le funzionalità sperimentali anche un'interessante modalità Split Screen, ovvero "schermo diviso", che fa esattamente ciò che promette.

In particolare, anziché aprire due istanze dell'app e affiancarle sfruttando il sistema di ridimensionamento delle finestre di Windows 11, Microsoft Edge consente di affiancare due schede all'interno della sua interfaccia in una singola finestra. Per farlo, attualmente è necessario entrare nelle opzioni sperimentali e spuntare la voce corretta.

Per prima cosa, aprite Edge e copincollate questa riga nella barra degli indirizzi:

Edge://flags

Premete Invio e verrete catapultati in una lunga serie di opzioni aggiuntive. Cercate Microsoft Edge Split Screen e dal menu a tendina a destra scegliete "Enabled". Adesso non dovrete fare altro che riavviare il browser per avere accesso alla feature.

Per attivarla durante la navigazione, vi basterà individuare la relativa icona nella barra degli indirizzi, posizionata sulla destra e raffigurante un quadrato con in mezzo una linea verticale, a indicare proprio quale sarà il suo scopo durante l'utilizzo.