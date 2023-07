Come usare StandBy su iPhone? Tutto sulla novità di iOS 17

Mentre continua la fase beta di iOS 17, su queste pagine continuiamo a scavare nelle novità che porterà con se il nuovo sistema operativo del gigante di Cupertino, in arrivo su iPhone il prossimo autunno. Tra le new entry figura anche la modalità StandBy che di fatto trasforma l’iPhone in uno smart screen.

Apple spiega che StandBy è una funzionalità esclusiva per iPhone Xr, Xs e modelli più recenti, mentre non è disponibile sugli iPad.

Il funzionamento è molto semplice e riprende la modalità notte di watchOS che trasforma lo smartwatch in un minuscolo orologio da scrivania. Ebbene, alla base di StandBy c’è un sistema simile che fa in modo che l’iPhone degli utenti possa funzionare come un display intelligente da scrivania su cui visualizzare le informazioni più utili quando lo smartphone è orizzontale o posizionato su un caricabatterie wireless o MagSafe.

Tali informazioni includono:

Calendario

Impegni presenti nel calendario

Promemoria

Informazioni sul meteo

Comandi veloci

Controlli di riproduzione multimediale

Widget delle app

Foto

Orologio (con un’opzione per mostrare tutti gli orari del mondo)

Nuove notifiche in arrivo

Notifiche

Live Activities

Siri

Chiamate in arrivo e perse, ma anche SMS ed iMessage

Standby si potrà attivare attraverso un pannello dedicato presente nell’app Impostazioni: non è chiaro che impatto avrà sulla batteria però e bisognerà attendere un pò prima di capirlo.