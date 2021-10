Come usare la Tessera Sanitaria al posto dello SPID? Ecco come si fa con la CNS

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo spiegato come usare la CIE al posto dello SPID, in vista del debutto dei nuovi sistemi di autenticazione per i siti web della Pubblica Amministrazione. Da oggi infatti per accedere ai servizi dell'Agenzia delle Entrate ed INPS, è necessario disporre di SPID, CIE e CNS.

Soffermandoci sulla Carta Nazionale Servizi, non tutti sapranno che la Tessera Sanitaria abilitata come CNS apre le porte ai servizi della PA.

Prima di capire la procedura, è necessario capire come attivare la Tessera Sanitaria com CNS. Se rientrate tra coloro che l'hanno fatto, ed avete a casa un lettore di smart card abilitato ed in grado di verificarne l'autenticità e la firma, allora potete cliccare su "Entra con CNS".

A questo punto vi servirà seguire la procedura, ma prima di farlo assicuratevi che il lettore sia collegato al computer e che sia in grado di comunicare con la smart card. Se invece la vostra CNS è sotto forma di token USB, a questo punto dovreste installare i driver.

Per scaricare i driver potete rivolgervi direttamente alla documentazione ufficiale presente sul sito web del Sistema Tessera Sanitaria, dove è presente una tabella comprensiva di tutti i dettagli ed i relativi sistemi operativi supportati.

In casi come questi, quindi, la Tessera Sanitaria abilitata come CNS può sostituire lo SPID.