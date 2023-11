Come usare Voce in tempo reale su Apple Watch Ultra? Non è difficile

La funzione “Voce in tempo reale” di Apple Watch Ultra consente di digitare testo e farlo leggere ad alta voce, e rappresenta senza dubbio un’ottima feature che può essere sfruttata da chiunque in qualsiasi momento. Ma come si fa per accedere?

Da Apple Watch Ultra, infatti, la configurazione è molto semplice:

Apri l’app Impostazioni su Apple Watch Ultra

Da qui, spostati in Accessibilità

Fai tap su “Voce in tempo reale” ed attiva l’opzione

Toccando su “Voci” è necessario selezionare una voce e quindi fare tap su “Leggi ad alta voce il campione”. Viene anche data la possibilità di scaricare altre voci: una volta completato il download bisogna fare tap su “Usa voce”

Apple dà anche la possibilità di creare un’abbreviazione di accessibilità per attivare la funzione: basta andare in Impostazioni, Accessibilità, Abbreviazioni ed accessibilità e quindi “Voce in tempo reale”.

Per parlare basta premere tre volte la Digital Crown e quindi scegliere “Voce in tempo reale” se sono state attivate più abbreviazioni.