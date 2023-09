Come usare WhatsApp con due SIM diverse? Su Android è possibile

Qualche anno fa vi abbiamo parlato della possibilità di utilizzare Whatsapp con due numeri di telefono contemporaneamente e sul medesimo dispositivo Android. Nel 2023 le cose sono un po' cambiate, ma la sostanza resta sempre quella.

Per l'esattezza, a seconda del vostro device, potrete utilizzare una feature specifica che consente di utilizzare due app Whatsapp in contemporanea oppure, in caso contrario, potrete aggirare l'ostacolo con una soluzione molto interessante.

Il primo suggerimento che vi diamo è quello di andare alla ricerca, sul vostro smartphone, della funzione App Duplicate o App Parallele, che consente appunto di "sdoppiare" l'applicazione presente sul vostro smartphone per usarle in maniera completamente indipendente l'una dall'altra, configurandone una con un numero e l'altro con il rimanente. L'app duplicata avrà un simbolo nell'icona, per identificarla rispetto all'originale.

Se il vostro smartphone Android non supporta questa funzionalità, però, potrete sempre affidarvi a Whatsapp Business, app originale e alternativa pensata per le aziende che però può essere installata e utilizzata da tutti gli utenti. In questo modo, per esempio sui dispositivi della serie Pixel, potrete usare due numeri contemporaneamente su due diverse versioni di Whatsapp.

Queste sono le principali alternative attualmente disponibili. Tuttavia, ricordiamo che ad agosto 2023 è stata avvistata una beta di Whatsapp che consente di usare più profili contemporaneamente all'interno della stessa app. Si spera, quindi, che sia solo questione di tempo prima di poterla provare anche nella versione stabile.