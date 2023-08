Come usare i widget di Bing IA su Android? Bastano pochi tap

Mentre Microsoft si impegna a espandere la disponibilità di Bing IA, potreste essere alla ricerca di un modo rapido per fare uso del chatbot. Ebbene, tra le varie opportunità a vostra disposizione in tal senso, potrebbe interessarvi fare uso dei widget legati ad Android.

Potreste infatti non esserne a conoscenza, ma una volta che l'applicazione di Bing IA per Android è stata installata sul vostro smartphone/tablet di fiducia, avete a disposizione in modo integrato anche dei widget relativi al servizio. Al netto di quelli legati, ad esempio, alle notizie (dato che chiaramente Bing è un servizio esteso a più ambiti), ci sono delle soluzioni che di fatto rappresentano delle scorciatoie per l'uso del chatbot IA.

A tal proposito, al netto del fatto che su Android i launcher diffusi sono molteplici (e potreste dunque riscontrare delle leggere divergenze nella procedura), quel che potrebbe interessarvi fare è effettuare un tap prolungato in un punto vuoto della schermata Home. In questo modo, infatti, usualmente compare a schermo l'indicazione "Widget", che è ovviamente quella che porta poi alla lista di soluzioni che potete usare sul vostro dispositivo, anche a seconda delle app installate in quest'ultimo.

Qui troverete dunque una scheda relativa all'app Bing, che usualmente include 8 widget. La soluzione che potrebbe interessarvi in quest'ambito, relativamente all'intelligenza artificiale, è quella chiamata "Cerca & chat", che, una volta trascinata in un punto vuoto della schermata Home, mette a disposizione la barra "Chiedimi qualcosa" e alcuni pulsanti rapidi, tra cui quello relativo a Bing IA. Alla pressione verrà dunque espansa l'applicazione, così da poter utilizzare rapidamente il servizio. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per avere "a portata di tap" il ben noto chatbot.