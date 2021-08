Come usare Windows 11 tramite browser? Qualcuno l'ha ricreato in React

Windows 11 è disponibile per l’installazione pulita tramite l’ISO ufficiale, ma sicuramente molti utenti preferiranno evitare problemi di qualsiasi tipo con il proprio PC in seguito al suo utilizzo. Per questo motivo, in rete qualcuno ha pensato di rendere Windows 11 utilizzabile da browser tramite una pagina Web di dimostrazione.

Lo sviluppatore Blue Edge ha infatti creato la pagina Web demo di Windows 11 rendendola accessibile a tutti tramite questo indirizzo. Una volta aperto, il sito mostrerà l’interfaccia desktop base del nuovo sistema operativo del colosso di Redmond permettendo di cliccare sulle varie icone che, per la maggior parte, non porterà all’apertura effettiva dei programmi. In compenso, a essere utilizzabili sono Microsoft Store, Microsoft Edge, il menu di ricerca e il menu Start, i quali verranno visualizzati esattamente come su Windows 11 al momento del suo lancio.

Non si tratta quindi del sistema operativo in esecuzione su desktop remoto, ma di una semplice riproduzione con React; ciononostante, resta certamente una simulazione limitata di ottima qualità, perfetta per uno sguardo introduttivo al futuro che ci spetta su tantissimi PC in tutto il mondo. Insomma, è l’occasione giusta per farsi un’idea in merito a Windows 11 eventualmente abituandosi già da oggi al nuovissimo design minimal e tondeggiante.

Sempre a proposito di Windows 11, a breve Microsoft dovrebbe rivelare la data ufficiale di lancio che, per ora, secondo i tipster è il 19 ottobre 2021.