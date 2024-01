Come usare Zoom su Apple TV per le videochiamate? Tutto sulla novità

La Apple TV è più che un semplice set-top-box per i televisori. Con i vari aggiornamenti rilasciati da Apple nel corso degli anni, infatti, è diventata a tutti gli effetti un accessorio che può essere utilizzato come hub per fare molto più che accedere ai servizi di streaming.

Non tutti sanno che Apple TV può anche essere utilizzata per effettuare chiamate su Zoom. Ciò di cui si necessita è una Apple TV 4K di seconda generazione o successiva con tvOS 17 o versioni successive installate, ed un iPhone o iPad che supporta la funzionalità Continuity Camera.

A questo punto, non dovrete fare altro che scaricare l’applicazione di Zoom sulla Apple TV attraverso l’App Store. Una volta fatto ciò aprite il client ed inserite i vostri dati di Zoom. Se avete fatto il login, vedrete il vostro nome nella schermata e quindi potrete usare la fotocamera dell’iPhone o iPad abbinato come webcam da utilizzare durante le chiamate. Anche sul vostro iPhone o iPad sarà mostrata la stessa notifica, che dovrete confermare per utilizzarla e quindi poter effettuare videochiamate senza problemi di sorta. Cliccando su “nuova riunione” potrete avviare una chiamata: l’applicazione potrebbe chiedervi di sincronizzare i contatti per capire quali sono le persone presenti nella vostra rubrica che hanno Zoom.

Sempre a proposito dell’ecosistema Apple, qualche ora fa su queste pagine abbiamo spiegato come tradurre la voce con il tasto Azione di iPhone.