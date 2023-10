Come usare DALL-3 gratuitamente? Potreste non averci pensato

All'inizio del mese di ottobre 2023 OpenAI e Microsoft hanno annunciato novità molto interessanti: l'aggiornamento dell'IA generativa text-to-image e l'integrazione di DALL-E 3 in Bing Chat.

Proprio quest'ultima è la risposta alla domanda che vi sarete posti arrivando in questa pagina: se DALL-E 3 sarà reso disponibile per gli utenti con sottoscrizione attiva a ChatGPT Plus e per le aziende, Bing Chat offre l'accesso a questo utile strumento in maniera totalmente gratuita tramite Bing Image Creator.

Il nuovo sistema consente di ottenere risultati ancora più realistici e convincenti, anche nei minimi dettagli. La possibilità di utilizzarlo gratuitamente tramite la sua integrazione nello strumento di Microsoft lo rende dunque particolarmente interessante per gli utenti alla ricerca delle tecnologie più recenti e aggiornate.

Per accedervi gratuitamente non dovrete fare altro che seguire questo link, ma ricordiamo che ci sono numerose restrizioni tra cui quelle relative alla generazione di immagini sessualmente esplicite o raffiguranti artisti e personaggi pubblici ancora in vita. Oltretutto, le immagini generate con DALL-E 3 saranno tutte contrassegnate tramite un watermark invisibile digitale, in pieno rispetto dello standard C2PA per l'identificazione dei lavori creati tramite IA.

Per saperne di più sull'utile strumento integrato in Bing Chat, potete fare affidamento sul nostro speciale su Bing Image Creator.