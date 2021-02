Come usufruire del Bonus TV? Il modulo da scaricare per il contributo DVB-T2

E' attivo già da qualche mese il Bonus TV del Governo Italiano che permette di ottenere un contributo da 50 Euro per l'acquisto di apparecchiature DVB-T2 in vista dello switch off al digitale terrestre di nuova generazione.

Come ampiamente noto, si tratta di un bonus rivolto ai nuclei familiari con ISEE pari o superiore a 20mila Euro, ovvero che rientrano nelle fasce di reddito ISEE I e II. Ma come si può usufruire di tale bonus?

Precisiamo col dire che non è possibile sfruttarlo online, dal momento che il sistema messo su dal Ministero dello Sviluppo Economico prevede che il bonus possa essere erogato solo nei negozi fisici. Non sono previste limitazioni di alcun tipo sulle catene: partecipano tutti i principali marchi, oltre che ovviamente i negozianti privati.

Il valore è di massimo 50 Euro, da sottrarre al prezzo complessivo del TV o decoder. Se si sceglie un decoder da 50 Euro, invece, non dovrete pagare nulla.

Il bonus deve essere richiesto direttamente al momento del pagamento in cassa, dove bisognerà presentare il modulo da scaricare dal sito del MISE, compilandolo in tutte le sue parti. Si tratta di un'autocertificazione attraverso cui si attesta di essere residenti in Italia e di fare parte delle fasce di reddito ISEE I o II. Ovviamente è possibile usufruire del bonus una sola volta per ogni nucleo familiare.