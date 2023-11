Come si utilizza iCloud su iPhone? Ecco come vedere i file rapidamente

Insieme ad iOS 17, Apple ha lanciato i nuovi tagli di memoria di iCloud nel mese di settembre. Ora, oltre ai "tradizionali" tagli da 50 e 200 GB, potrete acquistare uno storage nel cloud da 2, 6 o ben 12 TB. Ma come si usa esattamente iCloud? Ecco come accedere ai file di iCloud Drive da iPhone e da iPad.

La prima cosa da fare è accedere con il medesimo ID Apple su tutti i device che volete siano collegati allo stesso account di iCloud: in altre parole, dovrete fare attenzione ad utilizzare lo stesso ID Apple sul vostro iPhone, iPad e Mac, altrimenti non potrete accedere ai file salvati sul cloud da tutti i dispositivi.

Una volta effettuato l'accesso ad iCloud, recatevi nelle impostazioni del vostro iPhone o iPad, cliccate sul vostro nome utente, poi su iCloud e, infine, su iCloud Drive nel sotto-menu chiamato "app che utilizzano iCloud". Qui, attivate il toggle "Sincronizza questo iPhone" (o "Sincronizza questo iPad" su tablet) e tutti i documenti presenti sul vostro device verranno caricati in rete. Sempre da questo menu, poi, potrete decidere per quali app attivare la sincronizzazione via iCloud.

Una volta effettuata questa procedura su tutti i vostri dispositivi (ricordatevi di sincronizzare su iCloud anche le foto e i documenti del vostro Mac o Macbook!), potrete vedere i documenti sincronizzati dall'app File. Quest'ultima, che è preinstallata su ogni iPhone e iPad, vi permette infatti di accedere ai file locali presenti sullo smartphone o sul tablet, ma anche a quelli su cloud quali Google Drive, Dropbox, OneDrive e, ovviamente, anche iCloud.

Per accedere ai documenti presenti su iCloud Drive, dovrete aprire la tab "Sfoglia" dell'app File: per farlo, vi basterà cliccare sull'icona della cartella in basso a destra nell'interfaccia dell'app. Fatto ciò, si aprirà un menu denominato "Posizioni", nel quale potrete vedere tutte le alternative di storage locale e nel cloud connesse al vostro smartphone o al vostro iPad. Cliccate su iCloud Drive e il gioco sarà fatto: potrete accedere a tutte le cartelle sincronizzate a partire dai vostri dispositivi!