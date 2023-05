Come utilizzare due dispositivi audio contemporaneamente? La procedura su Mac

Dopo avervi spiegato come modificare uscite e ingressi audio su Mac, vi sveliamo oggi un'altra feature che tutti i laptop e desktop Apple possiedono ma che potreste non conoscere: lo sapevate che potete collegare due cuffie al vostro Mac al contempo e riprodurre lo stesso audio da entrambe?

Qualcuno potrebbe pensare che la funzione sia poco utile, ma in alcuni casi potrebbe rivelarsi un vero e proprio salvavita. Per esempio, se vi trovate in volo con il vostro ragazzo o la vostra ragazza e volete ascoltare della musica o guardare un film insieme dal Macbook non dovrete più dividervi un singolo paio di auricolari Bluetooth, ma ciascuno potrà utilizzare il proprio.

Per connettere due device audio allo stesso Mac, per prima cosa dovrete collegarli via cavo o via Bluetooth normalmente, come fareste se doveste utilizzarli singolarmente. Fatto ciò, dopo esservi accertati che i device siano connessi al Mac o Macbook, vi basterà aprire l'utility Configurazione MIDI Audio, che è preinstallata su tutti i dispositivi Apple in commercio.

Da qui, cliccate sull'icona "+" e poi su Crea dispositivo a uscite multiple. Cliccate poi sul dispositivo che avete appena creato e selezionate "Usa questo dispositivo per l'uscita audio". Fatto ciò, selezionate quali cuffie, altoparlanti e speaker andranno a "unirsi" nel device a uscite multiple: selezionate nell'elenco a tendina le due (o più!) alternative cablate o wireless che volete utilizzare insieme.

Fatto ciò, vi basterà selezionare un dispositivo principale e attivare la correzione drift per quello secondario dall'apposito sotto-menu del dispositivo a uscite multiple: si tratta di due scelte che potete prendere prendere alla leggera, perché l'identificazione del dispositivo principale non ha alcuna conseguenza sul resto del device ad uscite multiple.

Infine, aprite le Preferenze di Sistema e recatevi nelle Impostazioni fino al pannello "Suono". Qui, semplicemente, impostate il dispositivo ad uscite multiple come uscita principale per l'audio riprodotto dal vostro PC: il gioco è fatto!