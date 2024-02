Come utilizzare iPhone come livella? L'opzione che potreste non conoscere

Come noto, l’iPhone si presta a vari utilizzi e può essere sfruttato in varie circostanze. Anche se state facendo i lavori a casa: lo smartphone di Apple infatti può anche farci da livella, per assicurarci che tutto vada per il verso giusto. Ma come si fa?

La funzione a dire la verità è già presente da qualche anno all’interno di iOS, ma forse non tutti la conoscono. Fortunatamente però ci siamo qui noi pronti a parlare di tutte le chicche nascoste da Apple all’interno del suo ecosistema.

Per aprire la livella non bisogna scaricare alcuna app aggiuntiva a quelle preinstallate: dovete infatti aprire l’applicazione Metro, e quindi spostarvi in “Livella” tramite i due pulsanti presenti in calce.

A questo punto si potrà accedere a due modalità: quella per raddrizzare un oggetto, semplicemente ruotandolo fin quando lo schermo dell’iPhone non diventa bianco, e quella che fa corrispondere l’oggetto all’inclinazione. In quest’ultimo caso basta appoggiare iPhone ad un altro oggetto e ruotarli fin quando il display non diventa verde.

Se avete la necessità di raddrizzare la livella, vi basta semplicemente toccare di nuovo lo schermo.

Nella giornata di ieri, sempre su queste pagine, abbiamo spiegato come funzionano i videomessaggi di FaceTme: vi rimandiamo alla guida dedicata per tutte le informazioni.