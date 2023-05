Come utilizzare una passkey? Tutto sulla novità Google

A maggio 2023, oltre alle innumerevoli novità del Google I/O, Google ha lanciato le passkey, un primo passo da parte di Mountain View verso la realizzazione del sogno di dire addio una volta per tutte alle password.

Tramite le passkey, infatti, non sarà più necessario inserire la password del proprio account Google per accedere ai servizi, alle app o alla posta elettronica, ma semplicemente un controllo tramite dispositivo verificato, un po' come accade tramite token fisico ma senza il primo step.

I requisiti sono piuttosto abbordabili e vi serviranno un PC almeno con Windows 10 o un desktop o laptop Apple da MacOS Ventura in poi (con Chrome 109, Safari 16 o Edge 109).

Lato smartphone, invece, sono richiesti Android 9 o iOS 16. In ultimo, sono supportati i token fisici con protocollo FIDO2.

Il dispositivo che volete utilizzare per lo sblocco dovrà essere dotato di una soglia minima di sicurezza, tra cui un metodo di sblocco attivo e il supporto al bluetooth per autenticare eventuali dispositivi mobili, tra cui laptop.

Per configurare la vostra passkey, per prima cosa andate sulla pagina dedicata e, se avete un dispositivo Android già supportato nella lista, potrete procedere con "Passkey create automaticamente" attraverso il bottone blu "Usa passkey". Al termine della conferma, potrete iniziare a usare il vostro smartphone per l'accesso ad altri device.

In caso contrario, dovrete premere su "Crea una passkey" e seguire le istruzioni. Se siete su iOS, sarà necessario attivare il portachiavi iCloud.

Adesso, quando proverete a effettuare il login sul vostro account Google, vi verrà chiesto automaticamente di utilizzare lo smartphone registrato o, se impostato, il token fisico. Se avete attivato quest'ultimo ma non lo avete con voi, potrete sempre decidere di utilizzare il vostro smartphone attraverso un codice QR che vi verrà proposto in fase di login dopo aver premuto "Annulla" nella schermata del token hardware.