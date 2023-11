Come mai il valore di Twitter X è crollato? Il primo anno di Musk

Dopo i preoccupanti report sul dimezzamento dei ricavi pubblicitari di Twitter, ora il social network fa registrare un nuovo record negativo: il 30 ottobre, infatti, il valore di mercato di Twitter-X ha raggiunto il 50% del prezzo a cui l'azienda è stata acquistata da Elon Musk. In altre parole, in un anno il valore di X si è dimezzato. Ma perché?

Come riporta The Verge, dei calcoli interni ad X rivelerebbero che l'azienda ha un valore complessivo di 19 miliardi di Dollari. Lo scorso anno, invece Elon Musk ha comprato Twitter per la cifra di 44 miliardi di Dollari: il calo, insomma, è stato del 55%. La fonte di questi dati sarebbero dei documenti interni di X, che i colleghi di The Verge avrebbero potuto vedere in esclusiva.

Come è stato possibile un tracollo simile? Da una parte c'è Elon Musk, la cui personalità vulcanica è stata al centro del fuggi-fuggi degli inserzionisti di X, che hanno rapidamente abbandonato il social network quando ancora si chiamava Twitter in risposta alle nuove regole per la moderazione dei contenuti volute dal tycoon sudafricano, che hanno portato al proliferare di tweet (all'epoca si chiamavano ancora così) decisamente controversi.

Al contempo, le decisioni di Elon Musk hanno portato a una vera e propria emorragia di utenti Twitter, le cui reali cifre sono ancora incerte: il trionfo di BlueSky e Mastodon tra l'utenza, nonché il lancio di Threads da parte di Meta, però, sono stati dei duri colpi per il social network di San Francisco, che per alcune settimane parrebbe aver rischiato la bancarotta.

Inoltre, pare che anche gli abbonamenti a pagamento per Twitter-X e l'idea del CEO di Tesla e SpaceX di imporre un pagamento annuale a tutti gli utenti (che fortunatamente non è ancora stata implementata) non siano piaciuti molto ai fan. Tutte queste mosse, che rispondono alla sregolatezza (e, per alcuni, al genio) di Elon Musk, hanno certamente contribuito ad affossare il valore di Twitter.

Tuttavia, ridurre i problemi di Twitter-X al suo nuovo proprietario è sbagliato. Non possiamo infatti dimenticare che l'intero settore tech è in crisi da mesi ormai, e la ripresa sembra essere ben lontana: Twitter ha dovuto licenziare personale, ma lo stesso hanno fatto Meta, Google, Microsoft e Amazon. La congiuntura economica internazionale, insomma, si è sovrapposta ad una serie di decisioni poco oculate per creare la tempesta perfetta. E sembra che Elon Musk sia nell'occhio del ciclone, ormai.