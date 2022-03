Come ha fatto Valve a ottimizzare Elden Ring su Steam Deck? L'intrigante analisi

Il successo di Elden Ring, la più recente colossale produzione di FromSoftware, è stato accompagnato anche da qualche grattacapo relativo alle prestazioni. La parola più utilizzata in questo ambito dai giocatori è "stuttering", per intenderci. Tuttavia, Valve è riuscita a ottimizzare il gioco su Steam Deck ed è interessante analizzare la questione.

Abbiamo già riportato su queste pagine l'arrivo dell'update per Steam Deck, ovvero per il dispositivo portatile di Valve, ma ora ArsTechnica ha voluto indagare in merito a come la società dietro a serie ben note come Half-Life sia riuscita a ottimizzare il titolo di FromSoftware sul suo hardware. Ebbene, il concetto chiave in questo ambito è quello del pre-caching.

In parole povere, come approfondito da Digital Foundry su YouTube, la versione PC di Elden Ring sembrerebbe fare uso unicamente delle API DirectX 12 su Windows 10. Senza entrare troppo in tecnicismi, essenzialmente secondo la fonte il gioco non effettuerebbe una "preparazione completa", andando dunque a incontrare possibili "rallentamenti" quando si ritrova poi a generare "in corsa" gli eventi. Si fa riferimento a una nuova esplosione o animazione, giusto per fare degli esempi concreti.

In questa sede abbiamo cercato di rendere la complessa questione comprensibile un po' a tutti, ma il problema risiederebbe, più precisamente, in un processo di compilazione degli shader non esattamente dei più efficienti. Al netto della questione, però, risulta interessante comprendere come Valve è riuscita per certi versi a "mettere una pezza" alle questioni del titolo di FromSoftware, andando di fatto a intervenire "esternamente" per cercare di ottimizzare le prestazioni di videogiochi di terze parti su Steam Deck (non si tratta solamente di Elden Ring, ma in questo periodo chiaramente un po' tutti stanno facendo riferimento a quest'ultimo).

Come i più esperti tra di voi avranno già intuito, qui entra in gioco il pre-caching degli shader, ovvero si fa riferimento alla riproduzione del comportamento fisico dei materiali (questi ultimi compongono un oggetto, a cui vengono applicati gli shader). Valve ha dunque pensato bene di far passare, tramite il layer di compatibilità Proton, le chiamate API legate all'hardware di Steam Deck per Vulkan, in modo da ottimizzare le performance. Se non avete capito nulla, ve la facciamo breve: di fatto viene effettuata una migliore "preparazione" degli elementi necessari al gioco. Questo non può avvenire su Windows 10, in quanto Elden Ring è un titolo DirectX 12, ma Steam Deck si basa su Arch Linux, ergo è possibile di fatto effettuare quest'operazione.

Non è quindi un caso che diversi titoli stiano ricevendo su Steam Deck aggiornamenti indicati come "shader pre-caching update" in questo marzo 2022. Chiaramente questo tipo di update non può incrementare le "performance pure" dell'hardware di Valve (permangono dunque tutte le limitazioni del caso), ma stando ad alcune segnalazioni la "situazione stuttering" di Elden Ring sarebbe migliorata di non poco in seguito all'update su Steam Deck.

Insomma, era interessante approfondire la questione, anche per notare quanto a volte avere un hardware specifico tra le mani, anche in ambito PC, possa tornare utile. Non aspettatevi però di poter avere un update simile sul vostro classico computer da gaming, in quanto, come già affermato in precedenza, Valve ha potuto lavorare in questo modo solamente per Steam Deck.