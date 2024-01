Come ve la cavate nel riconoscere persone generate dall'IA? Il test del NYT

Mentre dal World economic forum di Davos arrivano le dichiarazioni di Sam Altman su IA ed energia, si torna a discutere di intelligenza artificiale per via di un test lanciato dal New York Times, mirato a comprendere quanto risulta effettivamente complesso riconoscere dei volti generati dall'intelligenza artificiale.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nella giornata del 19 gennaio 2024 è stata pubblicata sul portale ufficiale del New York Times una pagina che consente agli utenti di mettere alla prova le proprie "abilità" relative al comprendere se le persone in foto esistono o meno. Come ben potete immaginare, tra le foto legate a persone reali sono infatti stati piazzati dei volti generati dall'intelligenza artificiale.

Più precisamente, il test si basa sul far scorrere a schermo 10 immagini, con gli utenti che possono banalmente utilizzare i pulsanti "A.I." o "Real" per indicare la propria scelta. Una volta portato a termine il test, viene dunque mostrato a schermo il risultato finale (si conosce subito l'esito per singola immagine, man mano che si prosegue). Per intenderci, Jay Peters di The Verge, che ha condiviso il link di accesso all'articolo del New York Times, ha fatto sapere di aver raggiunto un punteggio di "6 su 10".

A voi com'è andata? Potete fare uso dello spazio dei commenti per confrontarvi sulla questione.