Come si vede il credito PosteMobile? Ecco la procedura

Dopo aver spiegato a quale operatore si appoggia PosteMobile, continuiamo il nostro focus per conoscere i servizi proposti. Nello specifico, quest'oggi ci soffermiamo sul controllo del credito.

Se avete da poco attivato una SIM PosteMobile e volete controllare il credito residuo, le vie sono due.

La principale è rappresentata dall'applicazione PosteMobile disponibile per iOS ed Android, che dopo il login consente di controllare in automatico il proprio credito. Lo stesso vale anche per l'area personale del sito web di PosteMobile, dove è necessario effettuare il login per visualizzare il credito disponibile.

Inoltre, dal menù della SIM è possibile selezionare la voce "Credito Telefono": PosteMobile provvederà ad inviare un messaggio informativo dal numero 4071162, in maniera completamente gratuita.

E' chiaro però che il sistema più rapido e semplice è rappresentato dall'applicazione PosteMobile, dove i tempi di attesa sono pari a zero.

PosteMobile, nel momento in cui stiamo scrivendo, propone l'offerta Creami Wow 10GB a 4,99 Euro al mese, che include chiamate ed SMS illimitate e 10 gigabyte di traffico in 4G+, con una velocità massima fino a 300Mbps. Gli interessati devono sostenere un costo di 20 Euro per la SIM composto da 10 Euro per l'attivazione e 10 Euro per la prima ricarica. La copertura è legata a quella Vodafone su cui si poggia.