Come vedere il 730 sul sito dell'Agenzia delle Entrate? La precompilata è già disponibile

Dallo scorso 5 Maggio è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 730 precompilato, che può essere visionato in attesa dell'invio. Vediamo, in attesa di capire come inviarlo, come visionarlo.

Ciò che bisogna fare è collegarsi al sito web dell'Agenzia delle Entrate. Si visualizzerà subito un popup denominato "Precompilata 2021 e contributo a fondo perduto". Nelle opzioni presenti sotto alla "Precompilata", potete scegliere come effettuare il login.

Il nostro consiglio è di utilizzare lo SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale Servizi. Basta cliccare sul pulsante e quindi su "Entra con SPID". Una volta inserite le credenziali del proprio Identity Provider, si visualizzerà una pagina dedicata in cui si potrà scegliere che tipo di modello presentare, se il 730 precompilato o la dichiarazione per le persone fisiche.

Saranno presenti tutte le indicazioni sulle dichiarazioni registrate dal proprio datore di lavoro e le eventuali spese sanitarie. Questa fase, che precede l'invio all'Agenzia delle Entrate, permette di effettuare tutte le verifiche del caso.

Nella documentazione si legge che "il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo".