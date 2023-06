Come vedere tutti gli accessi su Instagram? Bastano pochi tap

Mentre Meta si appresta ad implementare un futuristico Chatbot su Instagram, il social network di Meta raggiunge un numero di utenti senza precedenti, con più di 2,35 miliardi di account attivi ogni mese. Con un'utenza così numerosa, però, su Instagram sono fioccate anche le truffe e i furti di dati. Ecco come tenere al sicuro il vostro account.

Il modo migliore per controllare che nessuno si sia introdotto nel vostro account Instagram è quello di verificare gli accessi alla piattaforma tramite il vostro profilo. Non si tratta di un'operazione da ripetere di frequente: al contrario, il controllo è pensato per gli utenti che pensano che i loro dati di login siano finiti in mani indesiderate, magari dopo averli inseriti in qualche portale terzo o dopo qualche fuga di dati dai server di un'azienda.

Nel 2020, Meta ha rilasciato il Centro per la Privacy e per gli account, che unisce tutti i profili Facebook e Instagram collegati alla stessa mail e allo stesso numero di telefono in un'unica pagina, permettendovi di gestirli in modo semplice e immediato. Collegandovi al Centro di gestione degli account di Meta, dunque, potrete gestire tutti i vostri profili social, sia su Facebook che su Instagram.

Una volta aperto l'account center, nella barra a sinistra vedrete il sottomenu "Password e Sicurezza": cliccateci e si apriranno una serie di impostazioni per tenere al sicuro il vostro account. Quelle che ci interessano per questa guida si trovano nel menu "Controlli di Sicurezza". Al suo interno abbiamo funzioni come "Dispositivi da cui hai effettuato l'accesso", che vi permette di verificare al volo da quali device siete connesse ai vostri profili Facebook e Instagram, ma anche "Avvisi di accesso", che vi permette di impostare una mail o una notifica di avviso che vi verranno inviate ad ogni nuovo accesso su Facebook e Instagram.

Inutile dirlo ma, se tra i dispositivi salvati sul Centro di gestione degli account ne trovate uno che non riconoscete, la cosa migliore da fare è rimuoverlo dalla lista dei device connessi ai vostri profili. Attivate poi gli avvisi di accesso sia tramite notifiche che tramite app, e infine cliccate su "Controllo di sicurezza": si aprirà così una procedura guidata che vi permetterà di reimpostare la vostra password, di aggiornare mail e numeri di telefono di recupero e di attivare l'autenticazione a due fattori per l'accesso ai vostri profili social.

Se invece volete semplicemente controllare la cronologia degli accessi a Facebook e Instagram, vi basterà cliccare su "Dispositivi da cui hai effettuato l'accesso": fatto ciò, si aprirà un sottomenu nel quale potrete visualizzare su quali device siete connessi ai vostri account social e quando vi siete collegati a questi ultimi.