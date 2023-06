Come vedere gli album condivisi su iCloud? L'interessante funzionalità

La funzione "Album Condivisi" lanciata da Apple su iCloud svariato tempo fa è molto utile in quanto consente agli utenti di condividere le foto o i video presenti nel rullino fotografico con familiari, amici ed altri in maniera semplice.

Dal loro canto, questi ultimi possono modificare gli Album Condivisi aggiungendo foto, video e commenti. Un aspetto interessante è che la feature funziona sia con che senza le opzioni Foto di iCloud ed Il Mio Streaming Foto attivate tramite le impostazioni dei dispositivi e dei profili.

Per visualizzarli è necessario attivare la funzionalità tramite l'applicazione Impostazioni. A questo punto potete spostarvi nel pannello personale cliccando sul vostro nome e quindi in "iCloud" e "Foto". Qui dovrete attivare il toggle "Album Condivisi".

Una volta fatto ciò, per creare un nuovo "Album Condiviso" basta aprire l'applicazione Foto, quindi toccare "Album" nella barra in basso e quindi fare tap su "+" e su "Nuovo album condiviso". Vi basterà seguire le istruzioni sullo schermo ed il gioco è fatto.

Chiaramente, se qualcuno condivide con voi un Album Condiviso, sempre nell'applicazione Foto vedrete gli album condivisi con il vostro account.

