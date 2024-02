Come vedere quale app consuma più dati mobili su iPhone? Non è complicato

Avete notato un consumo insolito di dati sul vostro iPhone e non riuscite a capire quale app ne è responsabile? Fortunatamente, iOS, così come iPadOS, consente di ottenere informazioni quanto mai chiare a riguardo, per riuscire a bloccare sul nascere eventuali problemi ed evitare che i dati inclusi nella vostra promozione si polverizzino.

Ciò che dovete fare è molto semplice: vi basterà aprire l’applicazione Impostazioni del vostro iPhone, e quindi fare tap su “Cellulare”. A questo punto vi si parerà davanti la lista delle applicazioni con i relativi consumi: scorrete ed azzerate le statistiche, in modo tale da avere tutto a zero.

Se continuate a registrare un consumo elevato di dati, non dovrete fare altro che tornare nella stessa schermata “Cellulare” per capire quale app consuma di più. Facendo tap sul toggle al lato ed impostandolo su bianco, farete in modo che l’applicazione in questione non possa accedere alla rete dati, mentre sotto WiFi potrà comunque navigare.

