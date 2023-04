Come vedere le app che consumano la batteria del Macbook? Non è difficile

Dopo avervi spiegato cosa fare se il Macbook si scarica velocemente, analizziamo più in profondità la gestione delle applicazioni per macOS ottimizzata per la batteria: esistono infatti alcuni software che, all'insaputa dell'utente, tendono a scaricare la batteria del Mac molto più rapidamente degli altri. Ecco come individuarli.

Il modo più semplice per verificare quali app stanno consumando la batteria è quello di cliccare sull'iconica a forma di batteria della barra dei menu del Macbook. Cliccando su tale icona, si aprirà una tendina che vi mostrerà la percentuale di ricarica, l'attivazione (o meno) della modalità risparmio energetico e, soprattutto, i nomi delle app che impattano più significativamente sulla durata della batteria del Macbook.

Se nessuna app sta utilizzando molta energia, troverete semplicemente la scritta "nessuna app con un consumo elevato di energia". Si tratta però di una situazione piuttosto rara, perché diversi sono i software che impattano considerevolmente sulla batteria del Macbook. Un paio di esempi su tutti, per esempio, sono Microsoft Word e, soprattutto, Google Chrome (anche se l'ultimo aggiornamento di Chrome su Mac ha ridotto di molto i consumi del browser).

Un altro modo per vedere quali app stanno drenando la batteria del Macbook (e quanto consumano) è quello di aprire l'app Monitoraggio Attività e cliccare, sulla striscia dei sotto-menu in alto, sulla sezione "batteria". Qui troverete una comoda lista di tutte le app che avete aperto nelle ultime 12 ore o che sono state attive in background nel medesimo lasso di tempo, e potrete controllare quanto esse abbiano "pesato" sulla batteria del vostro Macbook.