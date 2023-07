Come vedere l'ultima volta in cui Apple Watch è stato caricato? È semplice

Monitorare le ultime ricariche dei propri dispositivi elettronici è buona regola anche per capire lo stato della batteria. Su Apple Watch, per chi non lo sapesse, è presente una funzione che consente di controllare quando è stato caricato per l’ultima volta.

Dopo aver spiegato come installare la beta di watchOS 10, quest’oggi ci sofferiamo su questo aspetto interessante.

L’accesso a questa feature è simile alla controparte per iPhone. Ciò che dovete fare è aprire l’app Impostazioni sull’Apple Watch, quindi scorrere verso il basso e fare tap su “Batteria”. A questo punto avrete la possibilità di vedere la percentuale della batteria a cui è stato caricato per l’ultima volta l’orologio, con relativo giorno ed ora in cui lo smartwatch è stato caricato l’ultima volta.

Proprio come avviene su iPhone ed iPad, anche su Apple Watch sarà mostrato un piccolo grafico in alto che fornisce i dettagli della cronologia recente della carica della batteria.

Si tratta senza dubbio di informazioni molto importanti ed interessanti.