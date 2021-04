Come vedere se arriva la fibra a casa? Ecco il tool per FTTH, FTTC ed ADSL

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un'accelerata della copertura della fibra ottica, che è arrivata in nuovi centri sparsi sul territorio italiano. Spesso capita che gli utenti non sono a conoscenza di essere residenti in un'area coperta dalla fibra, ma come verificare?

Il nostro consiglio è di affidarvi al tool di Fibermap: basta semplicemente selezionare regione e provincia, e scrivere il comune di residenza (con relativa via e numero civico) per ottenere tutte le informazioni sullo stato di copertura.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il sistema dà tutte le informazioni sulla disponibilità delle linee VDSL, EVDsl, FTTH, Fibra ILC con relative velocità massime. E' presente anche una tabella relativa alla DSL in cui sono presenti tutte le informazioni sugli ATM: nel nostro caso leggiamo che quello per la 7 megabyte è saturo.

Cliccando su "dettaglio" è possibile ottenere informazioni supplementari sull'armadio, con la distanza e le velocità stimate.

Insomma, si tratta di uno strumento affidabile, ma ovviamente per l'attivazione e per scoprire le offerte disponibili consigliamo comunque di verificare i siti web dedicati degli operatori telefonici.

Nel Recovery Plan del Governo Draghi l'Esecutivo ha destinato delle ingenti risorse alla copertura della banda ultralarga nel nostro paese. Con questi fondi si mira a favorire la connettività veloce in tutto il territorio.